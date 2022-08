LIVE Nuoto di fondo, Europei 2022 in DIRETTA: 25km interrotta! Attesa per l’ordine d’arrivo (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 17.19: Le parole di Stefano Ribaudo: “Non c’è ancora un ordine d’arrivo. Un giudice in mezzo al mare ha comunicato lo stop della gara, ma non c’è stata alcuna comunicazione al traguardo. Siamo ancora in Attesa”. 17.16: Siamo ancora in Attesa di una comunicazione ufficiale dalla giuria sull’ordine d’arrivo. 17.12: Dario Verani: “Io non sapevo che la gara fosse finita. E’ una cosa inaccettabile” 17.10: Mario Sanzullo: “Gara molto particolare. Il giudice ufficiale ci ha detto completate il giro e terminate la gara e quindi siamo andati verso il traguardo. 17.08: Le parole di Matteo Furlan “Non c’è un ordine ufficiale e non lo sappiamo ancora. Siamo ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 17.19: Le parole di Stefano Ribaudo: “Non c’è ancora un ordine. Un giudice in mezzo al mare ha comunicato lo stop della gara, ma non c’è stata alcuna comunicazione al traguardo. Siamo ancora in”. 17.16: Siamo ancora indi una comunicazione ufficiale dalla giuria sul. 17.12: Dario Verani: “Io non sapevo che la gara fosse finita. E’ una cosa inaccettabile” 17.10: Mario Sanzullo: “Gara molto particolare. Il giudice ufficiale ci ha detto completate il giro e terminate la gara e quindi siamo andati verso il traguardo. 17.08: Le parole di Matteo Furlan “Non c’è un ordine ufficiale e non lo sappiamo ancora. Siamo ...

