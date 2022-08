LIVE Mountain bike, Europei 2022 in DIRETTA: si comincia (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.58 In una startlist che comprende anche la leader di Coppa del Mondo, la neerlandese Anne Terpstra e l’austriaca Mona Mitterwallner, l’azzurra Martina Berta sogna di inserirsi nel discorso per le medaglie. Con lei ci saranno anche Greta Seiwald e Georgia Marchet. 11.56 Al via tantissimi grandi nomi, a partire dalla vincitrice dello scorso anno, la francese Pauline Ferrand-Prevot. Inoltre, la selezione transalpina potrà contare anche su una delle atlete più in forma della stagione: Loana Lecomte. Potremmo assistere ad un’appassionante sfida contro le elvetiche guidate dall’oro di Tokyo Jolanda Neff e dalle sue compagne Sina Frei e Alexandra Keller. 11.53 Dopo la dominante prova di ieri di Tom Pidcock nella gara maschile, è il momento delle Donne Elite di affrontare il suggestivo percorso costruito all’interno ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.58 In una startlist che comprende anche la leader di Coppa del Mondo, la neerlandese Anne Terpstra e l’austriaca Mona Mitterwallner, l’azzurra Martina Berta sogna di inserirsi nel discorso per le medaglie. Con lei ci saranno anche Greta Seiwald e Georgia Marchet. 11.56 Al via tantissimi grandi nomi, a partire dalla vincitrice dello scorso anno, la francese Pauline Ferrand-Prevot. Inoltre, la selezione transalpina potrà contare anche su una delle atlete più in forma della stagione: Loana Lecomte. Potremmo assistere ad un’appassionante sfida contro le elvetiche guidate dall’oro di Tokyo Jolanda Neff e dalle sue compagne Sina Frei e Alexandra Keller. 11.53 Dopo la dominante prova di ieri di Tom Pidcock nella gara maschile, è il momento delle Donne Elite di affrontare il suggestivo percorso costruito all’interno ...

