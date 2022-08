LIVE Mountain bike, Europei 2022 in DIRETTA: Lecomte è la nuova Campionessa d’Europa! (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34 Loana Lecomte, seconda nella classifica di Coppa del Mondo, in grado di imporsi due volte in stagione, vestirà la maglia blu stellata nella prossima stagione. 13.33 Anne Terpstra è riuscita a mantenere la terza posizione su Jolanda Neff. Terza medaglia consecutiva per la neerlandese, dopo due argenti arriva un bronzo. 13.30 Seconda posizione per Pauline Ferrand-Prevot. Non arriva la tripletta consecutiva per lei, ma il titolo continentale rimane in Francia. 13.29 LOANA Lecomte È LA nuova Campionessa d’Europa! 13.28 Nel frattempo Neff sta tentando di ricucire sulla terza posizione di Terpstra. 13.25 Terminato anche l’ultimo tratto di salita, solo discesa per Lecomte da qui al traguardo! 13.23 1 KM ALLA ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.34 Loana, seconda nella classifica di Coppa del Mondo, in grado di imporsi due volte in stagione, vestirà la maglia blu stellata nella prossima stagione. 13.33 Anne Terpstra è riuscita a mantenere la terza posizione su Jolanda Neff. Terza medaglia consecutiva per la neerlandese, dopo due argenti arriva un bronzo. 13.30 Seconda posizione per Pauline Ferrand-Prevot. Non arriva la tripletta consecutiva per lei, ma il titolo continentale rimane in Francia. 13.29 LOANAÈ LA13.28 Nel frattempo Neff sta tentando di ricucire sulla terza posizione di Terpstra. 13.25 Terminato anche l’ultimo tratto di salita, solo discesa perda qui al traguardo! 13.23 1 KM ALLA ...

zazoomblog : LIVE Mountain bike Europei 2022 in DIRETTA: Lecomte mantiene il vantaggio su Ferrand-Prevot Berta in top10 -… - zazoomblog : LIVE Mountain bike Europei 2022 in DIRETTA: Ferrand-Prevot all’attacco Berta in settima piazza - #Mountain #Europei… - zazoomblog : LIVE Mountain bike Europei 2022 in DIRETTA: gara femminile Martina Berta sogna una medaglia - #Mountain #Europei… - zazoomblog : LIVE Mountain bike Europei 2022 in DIRETTA: Tom Pidcock domina la prova sedicesimo Daniele Braidot - #Mountain… - zazoomblog : LIVE Mountain bike Europei 2022 in DIRETTA: Tom Pidcock domina la prova sedicesimo Daniele Braidot - #Mountain… -