LIVE Mountain bike, Europei 2022 in DIRETTA: Ferrand-Prevot all’attacco, Berta in settima piazza (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32 Ora Bohe e Berta sono state raggiunte dalla neerlandese Anne Tauber, sono in lotta per la settima piazza. 12.31 Jolanda Neff sta tentando di spingere al massimo in questa fase, ma il suo distacco non diminuisce. 12.29 Anne Terpstra passa in quinta piazza, seguita da Sina Frei. Martina Berta e Caroline Bohe occupano settima ed ottava posizione ad 1’27” dalla testa. Scivolano indietro Seiwald e Marchet. 12.27 Completato il secondo giro! Ferrand Prevot in testa con 11” su Lecomte. Alle loro spalle il vuoto. 50” di ritardo per Jolanda Neff che a sua volta ha staccato la connazionale Alexandra Keller. 12.25 Ferrand-Prevot saluta la ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.32 Ora Bohe esono state raggiunte dalla neerlandese Anne Tauber, sono in lotta per la. 12.31 Jolanda Neff sta tentando di spingere al massimo in questa fase, ma il suo distacco non diminuisce. 12.29 Anne Terpstra passa in quinta, seguita da Sina Frei. Martinae Caroline Bohe occupanoed ottava posizione ad 1’27” dalla testa. Scivolano indietro Seiwald e Marchet. 12.27 Completato il secondo giro!in testa con 11” su Lecomte. Alle loro spalle il vuoto. 50” di ritardo per Jolanda Neff che a sua volta ha staccato la connazionale Alexandra Keller. 12.25saluta la ...

