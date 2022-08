LIVE Moto2 | GP Austria 2022 in DIRETTA | Ogura in pole a Spielberg | 7mo posto per Vietti

Leggi su oasport

(Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 Aiin! Prima piazza in 1.33.933 per il centauro di Honda Asia, semplicemente il migliore al termine delle qualifiche di. Lopez e Fernandez concludono la prima fila, 7moper. 15.50! 1.33.933 è il nuovo giro veloce! Lopez e Dixon tentano di rovinare la festa al giapponese. 15.48 Male Canet che conclude la sessione per terra in curva 1, mentreè all’attacco di Lopez che mantiene il primato assoluto davanti a Dixon ed a Chantra. 15.48 Lopez resta imbattibile, aspettiamo una risposta da parte di. 15.45 La classifica aggiornata a 5 minuti dal termine. 1 21 A. LOPEZ 1:33.981 2 79 A. ...