LIVE Moto2 | GP Austria 2022 in DIRETTA | Beaubier svetta nella Q1 | lontani gli italiani

Leggi su oasport

(Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 Tutto è pronto per la Q2 del GP d’. Attenzione al nostro Vietti, chiamato a dare il massimo per partire più avanti possibile. 15.30 La classifica della Q1, eliminati gli1 6 C.1:34.310 2 23 M. SCHROTTER +0.015 3 54 F. ALDEGUER +0.213 4 64 B. BENDSNEYDER +0.225 5 52 J. ALCOBA +0.309 6 16 J. ROBERTS +0.345 7 8 S. AGIUS +0.628 8 42 M. RAMIREZ +0.686 9 61 A. ZACCONE +0.697 10 84 Z. VAN DEN GOORBERGH +0.807 15.27 Aldeguer, Bendsneyder, Schrötter epassano al Q2, non cambia la situazione. Giro veloce per quest’ultimo, padrone assoluto del turno in 1.34.310 15.25 Non cambia la classifica, Antonelli non si ...