LIVE Italia-Repubblica Ceca 88-68 | amichevole basket in DIRETTA | Mannion e compagni in assoluto controllo | +20 a metà ultimo quarto

Leggi su oasport

(Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA88-71 Bomba di Peterka, lacerca di rendere meno pesante il passivo! 88-68non vuole fermarsi: altri due punti e nuovo +20 Azzurri! 86-68 Replica Kyzlink con la stessa moneta! 86-65 PIPPO RICCIIII!!! ALTRA TRIPLAAAA, +2183-65prende volo e marca ancora il tabellino dei marcatori: INARRESTABILE! 81-65 A segno anche la, che non cede e vuole provare a rientrare! 81-63impressionante: penetrazione e 16 punti per il play della Virtus Bologna! 79-63 Replica Jelinek con la stessa moneta, lanon molla! 79-61 Jump shot ben eseguito da Gigi Datome! 77-61 Auda con la mano ...