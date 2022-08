LIVE Italia-Repubblica Ceca 75-59, amichevole basket in DIRETTA: Mannion protagonista assoluto del terzo quarto, Azzurri a +16 dopo 30? (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81-65 A segno anche la Repubblica Ceca, che non cede e vuole provare a rientrare! 81-63 Mannion impressionante: penetrazione e 16 punti per il play della Virtus Bologna! 79-63 Replica Jelinek con la stessa moneta, la Repubblica Ceca non molla! 79-61 Jump shot ben eseguito da Gigi Datome! 77-61 Auda con la mano sinistra, pronta replica dei cechi! 77-59 Fontecchio vede il taglio di Ricci, canestro e +18 Italia! Inizia l’ultimo quarto! Avanti Azzurri! Il buzzer beater di Hruban non va a segno: alla terza sirena l’Italia conduce agevolmente per 75-59 sulla Repubblica Ceca. Ultimo riposo breve prima dei 10? che ci separano dal ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA81-65 A segno anche la, che non cede e vuole provare a rientrare! 81-63impressionante: penetrazione e 16 punti per il play della Virtus Bologna! 79-63 Replica Jelinek con la stessa moneta, lanon molla! 79-61 Jump shot ben eseguito da Gigi Datome! 77-61 Auda con la mano sinistra, pronta replica dei cechi! 77-59 Fontecchio vede il taglio di Ricci, canestro e +18! Inizia l’ultimo! Avanti! Il buzzer beater di Hruban non va a segno: alla terza sirena l’conduce agevolmente per 75-59 sulla. Ultimo riposo breve prima dei 10? che ci separano dal ...

matteosalvinimi : ?? #Credo illumina LIVE Roma, Milano e Lampedusa. Credo nell'Italia, credo negli italiani. Segui in diretta. - RadioItalia : .@Aka7evenreal è protagonista di Radio Italia Live Estate! ?? Dal #VOITankaVillage, conducono @ManolaMoslehi e Da… - zazoomblog : LIVE – Italia-Repubblica Ceca 25-18 amichevole basket Supercup RISULTATO IN DIRETTA - #Italia-Repubblica #25-18… - zazoomblog : LIVE Italia-Repubblica Ceca 25-18 amichevole basket in DIRETTA: Tonut e Fontecchio subito protagonisti Azzurri a +8… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia sogna è seconda dopo la quarta rotazione! -… -