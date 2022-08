LIVE Italia-Repubblica Ceca 61-50, amichevole basket in DIRETTA: Tonut in doppia cifra, Azzurri ancora davanti di tredici lunghezze (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-52 Pronta reazione della Repubblica Ceca con Auda. 66-50 PIPPOOOOO RICCIIIIII!! METTE I PIEDI A POSTO E SPARA DALL’ARCO, BOMBAAAAAA 63-50 Fontecchio da due punti, il pescarese continua a segnare senza sosta: semplicemente pazzesco! 61-50 Vesely dalla media distanza, -11 per i ragazzi di coach Ginzburg! 61-48 Contropiede fulminante di Stefano Tonut, l’Italia tenta ancora la fuga! 59-48 Taglio di Vesely che schiaccia indisturbato, reazione della Repubblica Ceca! 59-46 2/2 per Tonut, che vola in doppia cifra a quota 10 punti! 57-46 Virata perfetta di Simone Fontecchio, +11 Italia! 55-46 Sehnal col fallo di Stefano ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66-52 Pronta reazione dellacon Auda. 66-50 PIPPOOOOO RICCIIIIII!! METTE I PIEDI A POSTO E SPARA DALL’ARCO, BOMBAAAAAA 63-50 Fontecchio da due punti, il pescarese continua a segnare senza sosta: semplicemente pazzesco! 61-50 Vesely dalla media distanza, -11 per i ragazzi di coach Ginzburg! 61-48 Contropiede fulminante di Stefano, l’tentala fuga! 59-48 Taglio di Vesely che schiaccia indisturbato, reazione della! 59-46 2/2 per, che vola ina quota 10 punti! 57-46 Virata perfetta di Simone Fontecchio, +11! 55-46 Sehnal col fallo di Stefano ...

