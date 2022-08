LIVE Italia-Repubblica Ceca 49-36, amichevole basket in DIRETTA: Fontecchio e Polonara sugli scudi, Azzurri a +13 dopo 20? (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:50 Ottimo primo tempo per gli Azzurri, che hanno toccato anche il +15 come massimo vantaggio. Simone Fontecchio già in doppia cifra con 11 punti, seguito da Achille Polonara e Nico Mannion con 9 punti! Ottima anche la prova di Stefano Tonut fin qui, con 8 punti segnati per il neo-giocatore dell’Olimpia Milano. Va in archivio anche la seconda frazione: dopo 20? l’Italia è ancora avanti per 49-36! Polonara ruba palla a metà campo ma non riesce a segnare in tempo prima che scada il cronometro. 49-36 Vesely dalla media distanza, la Repubblica Ceca rosicchia due punti agli Azzurri! 49-34 FontecchioOOOO!! CHE TRIPLAAAAAAAA 46-34 Melli fa 1/2 in ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:50 Ottimo primo tempo per gli, che hanno toccato anche il +15 come massimo vantaggio. Simonegià in doppia cifra con 11 punti, seguito da Achillee Nico Mannion con 9 punti! Ottima anche la prova di Stefano Tonut fin qui, con 8 punti segnati per il neo-giocatore dell’Olimpia Milano. Va in archivio anche la seconda frazione:20? l’è ancora avanti per 49-36!ruba palla a metà campo ma non riesce a segnare in tempo prima che scada il cronometro. 49-36 Vesely dalla media distanza, larosicchia due punti agli! 49-34OOOO!! CHE TRIPLAAAAAAAA 46-34 Melli fa 1/2 in ...

matteosalvinimi : ?? #Credo illumina LIVE Roma, Milano e Lampedusa. Credo nell'Italia, credo negli italiani. Segui in diretta. - RadioItalia : .@Aka7evenreal è protagonista di Radio Italia Live Estate! ?? Dal #VOITankaVillage, conducono @ManolaMoslehi e Da… - zazoomblog : LIVE – Italia-Repubblica Ceca 25-18 amichevole basket Supercup RISULTATO IN DIRETTA - #Italia-Repubblica #25-18… - zazoomblog : LIVE Italia-Repubblica Ceca 25-18 amichevole basket in DIRETTA: Tonut e Fontecchio subito protagonisti Azzurri a +8… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia sogna è seconda dopo la quarta rotazione! -… -