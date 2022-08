LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia sogna, è seconda dopo la quarta rotazione! (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:12 Gli azzurri adesso si sposterà alla sbarra, non è il nostro attrezzo di punta, ma sarà importante limitare i danni, perché poi si andrà al corpo libero. 16:09 Questa la situazione a due rotazioni dal termine: 1.Gran Bretagna (170.764) 2.Italia (165.563) 3.Turchia (165.363) 4.Svizzera (163.663) 5.Ungheria (162.929) 6.Francia (162.728) 7.Germania (160.962) 8.Spagna (160.229) 16:06 CI SIAMOOOOOOOO! Esercizio dinamico ed irto di difficoltà e uscita in doppio carpio quasi stoppata. La giuria lo premia con un ottimo 14.600 (D.5.6, E:9.0) e l’Italia volaaaaaaa!!! 16:04 Tocca a Matteo Levantesi, l’azzurro si è qualificato alla finale di specialità in questo esercizio, serve la bordata da over 14.000! 16:02 Lorenzo Minh Casali parte da 5.6 di difficoltà, ma sporca un po’ l’esercizio in esecuzione ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:12 Gli azzurri adesso si sposterà alla sbarra, non è il nostro attrezzo di punta, ma sarà importante limitare i danni, perché poi si andrà al corpo libero. 16:09 Questa la situazione a due rotazioni dal termine: 1.Gran Bretagna (170.764) 2.Italia (165.563) 3.Turchia (165.363) 4.Svizzera (163.663) 5.Ungheria (162.929) 6.Francia (162.728) 7.Germania (160.962) 8.Spagna (160.229) 16:06 CI SIAMOOOOOOOO! Esercizio dinamico ed irto di difficoltà e uscita in doppio carpio quasi stoppata. La giuria lo premia con un ottimo 14.600 (D.5.6, E:9.0) evolaaaaaaa!!! 16:04 Tocca a Matteo Levantesi, l’azzurro si è qualificato alla finale di specialità in questo esercizio, serve la bordata da over 14.000! 16:02 Lorenzo Minh Casali parte da 5.6 di difficoltà, ma sporca un po’ l’esercizio in esecuzione ...

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: Italia quarta dopo la prima rotazione si va agli anelli! -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: si inizia a Monaco l’Italia parte al cavallo con maniglie! -… - Jade___Mermaid : Eccoci live dalla ginnastica - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 18 agosto in DIRETTA: cala la pioggia tra poco si comincia! Bartolini e Levantesi show n… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Europei 2022 in DIRETTA: Bartolini show al corpo libero è primo! Levantesi 2° alle parall… -