LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: Italia quinta dopo la terza rotazione, ma il podio è a 6 decimi! (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:54 Si parte con Nicola Bartolini alle parallele pari! 15:51 L’Italia è in piena lotta per le medaglie, adesso gli azzurri si sposteranno alle parallele pari, anche in questo caso sarà importantissimo avvicinare quanto più possibile il 42.000, perchè le altre squadre hanno incantato su questo attrezzo. 15:49 Questa la situazione dopo 3 rotazioni: 1.Gran Bretagna (126.064) 2.Germania (124.963) 3.Francia (123.963) 4.Svizzera (123.664) 5.Italia (123.397) 6.Turchia (121.930) 7.Ungheria (121.230) 8.Spagna (119.397) 15:46 La Gran Bretagna vola al cavallo con maniglie: 14.633 per Courtney Tulloch e 41.465 di squadra. 15:44 Attenzione anche a Svizzera e Francia, che erano rispettivamente quarta e quinta dopo la seconda ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:54 Si parte con Nicola Bartolini alle parallele pari! 15:51 L’è in piena lotta per le medaglie, adesso gli azzurri si sposteranno alle parallele pari, anche in questo caso sarà importantissimo avvicinare quanto più possibile il 42.000, perchè le altre squadre hanno incantato su questo attrezzo. 15:49 Questa la situazione3 rotazioni: 1.Gran Bretagna (126.064) 2.Germania (124.963) 3.Francia (123.963) 4.Svizzera (123.664) 5.(123.397) 6.Turchia (121.930) 7.Ungheria (121.230) 8.Spagna (119.397) 15:46 La Gran Bretagna vola al cavallo con maniglie: 14.633 per Courtney Tulloch e 41.465 di squadra. 15:44 Attenzione anche a Svizzera e Francia, che erano rispettivamente quarta ela seconda ...

