LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: Italia quarta dopo la prima rotazione, si va agli anelli! (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:09 Si inizia con Lorenzo Minh Casali! 15:07 Ottimo avvio per l’Italia in quello che era sicuramente l’attrezzo più ostico, adesso gli azzurri si sposteranno agli anelli! 15:06 Questa la top5 dopo la prima rotazione: 1.Germania (42.532) 2.Gran Bretagna (42.433) 3.Ungheria (40.299) 4.Italia (40.299) 5.Svizzera (39.566) 15:03 ESERCIZIO MERAVIGLIOSO DI YUMIN ABBADAINI! Pesantissimo 13.833 per l’azzurro (D:5.5, E:8.333)! 15:01 prima rotazione agli anelli non eccezionale per la Francia, che si ferma a 39.532. Tocca a Yumin Abbadini! 14:58 NICOLA RESTA SU’! 13.366 per Bartolini (D:5.2 E:8.166)! 14:56 TOCCA A NICOLA BARTOLINI! 14:54 Altra caduta al ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:09 Si inizia con Lorenzo Minh Casali! 15:07 Ottimo avvio per l’in quello che era sicuramente l’attrezzo più ostico, adesso gli azzurri si sposteranno15:06 Questa la top5la: 1.Germania (42.532) 2.Gran Bretagna (42.433) 3.Ungheria (40.299) 4.(40.299) 5.Svizzera (39.566) 15:03 ESERCIZIO MERAVIGLIOSO DI YUMIN ABBADAINI! Pesantissimo 13.833 per l’azzurro (D:5.5, E:8.333)! 15:01anelli non eccezionale per la Francia, che si ferma a 39.532. Tocca a Yumin Abbadini! 14:58 NICOLA RESTA SU’! 13.366 per Bartolini (D:5.2 E:8.166)! 14:56 TOCCA A NICOLA BARTOLINI! 14:54 Altra caduta al ...

