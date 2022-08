LIVE Europei 2022, liveblog 20 agosto in DIRETTA: Manfredi/Rizza e Paltrinieri oro! Azzurri in lotta nelle 25 km (Di sabato 20 agosto 2022) SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL LIVEBLOG SU OA SPORT CON UN CLICK MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE Europei ATLETICA CALENDARIO EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI E ITALIANI IN GARA CALENDARIO Europei TUFFI DI OGGI E ITALIANI IN GARA CALENDARIO Europei ATLETICA DI OGGI E ITALIANI IN GARA ATLETICA – Passaggio al primo km in 4.03 con lo svedese Perseus Karlstrom al comando. Lo scandinavo ha deciso di disputare anche la 20 km di marcia. Stesso tempo per Stano e per il britannico Wilkinson. Già una decina di atleti staccati. ATLETICA – 2 km marciati dagli atleti. 8.09 il passaggio con in testa lo spagnolo Alberto Amezcua. Massimo Stano e Francesco Fortunato si fanno notare nel primo gruppetto. Andrea Cosi si stacca leggermente e ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DELBLOG SU OA SPORT CON UN CLICK MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIEREATLETICA CALENDARIO EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI E ITALIANI IN GARA CALENDARIOTUFFI DI OGGI E ITALIANI IN GARA CALENDARIOATLETICA DI OGGI E ITALIANI IN GARA ATLETICA – Passaggio al primo km in 4.03 con lo svedese Perseus Karlstrom al comando. Lo scandinavo ha deciso di disputare anche la 20 km di marcia. Stesso tempo per Stano e per il britannico Wilkinson. Già una decina di atleti staccati. ATLETICA – 2 km marciati dagli atleti. 8.09 il passaggio con in testa lo spagnolo Alberto Amezcua. Massimo Stano e Francesco Fortunato si fanno notare nel primo gruppetto. Andrea Cosi si stacca leggermente e ...

