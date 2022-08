LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: sfuma la Finale per gli azzurri dei 500 m K4 (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv, streaming ed italiani in gara sabato 20 agosto 9:42 La prossima gara pianificata è la semiFinale 200 m femminile K1. In questo segmento non ci saranno atlete italiane. Prevista la presenza di Widmer (Svizzera), Betalachovà (Repubblica Ceca), Aldina (Lettonia), Feijoo (Spagna), Andersson (Svezia), Dusheva (Bulgaria), Milica (Serbia), Avci (Turchia) e Malkinson (Israele). Si comincia alle 9:50. 9:39 Niente da fare neanche per l’azzurre, piazzatesi in sesta posizione con il tempo di 1:37.835, confermando il piazzamento di metà gara (47.649). Staccano il pass per la Finale la Spagna, vincitrice della semiFinale con 1:36.656, seguita da Slovacchia (+0.084) e Ucraina (+0421). 9:34 Adesso è il momento della semiFinale femminile ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, tv, streaming ed italiani in gara sabato 20 agosto 9:42 La prossima gara pianificata è la semi200 m femminile K1. In questo segmento non ci saranno atlete italiane. Prevista la presenza di Widmer (Svizzera), Betalachovà (Repubblica Ceca), Aldina (Lettonia), Feijoo (Spagna), Andersson (Svezia), Dusheva (Bulgaria), Milica (Serbia), Avci (Turchia) e Malkinson (Israele). Si comincia alle 9:50. 9:39 Niente da fare neanche per l’azzurre, piazzatesi in sesta posizione con il tempo di 1:37.835, confermando il piazzamento di metà gara (47.649). Staccano il pass per lala Spagna, vincitrice della semicon 1:36.656, seguita da Slovacchia (+0.084) e Ucraina (+0421). 9:34 Adesso è il momento della semifemminile ...

