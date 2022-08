LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: alle 9:30 la prima gara degli azzurri nella semifinale Kayak 500 m a quattro (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, tv, streaming ed italiani in gara sabato 20 agosto 9:21 Ancora sette minuti di attesa e partirà la semifinale. Dopo i 500 m maschili su Kayak a quattro, sarà la volta dei 500 m femminili (ore 9:30), anche in questo caso è prevista la presenza dell’Italia con Cicali, Rosa, Petracca e Fantini 9:15 nella semifinale dei 500 m uomini Kayak a quattro gli avversari dell’Italia saranno: Regno Unito, Danimarca, Spagna, Slovacchia, Repubblica Ceca, Lettonia e Polonia. 9:10 L’Italia, in corsia otto, sarà rappresentata da Alessandro Gnecchi, Manfredi Rizza, Nicola Ripamonti e Andrea di Liberto. 9:05 Tra venticinque minuti sarà il turno della semifinale ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, tv, streaming ed italiani insabato 20 agosto 9:21 Ancora sette minuti di attesa e partirà la. Dopo i 500 m maschili su, sarà la volta dei 500 m femminili (ore 9:30), anche in questo caso è prevista la presenza dell’Italia con Cicali, Rosa, Petracca e Fantini 9:15dei 500 m uominigli avversari dell’Italia saranno: Regno Unito, Danimarca, Spagna, Slovacchia, Repubblica Ceca, Lettonia e Polonia. 9:10 L’Italia, in corsia otto, sarà rappresentata da Alessandro Gnecchi, Manfredi Rizza, Nicola Ripamonti e Andrea di Liberto. 9:05 Tra venticinque minuti sarà il turno della...

