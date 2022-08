LIVE – Atletica | Europei Monaco 2022 | 20 km marcia maschile in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 20 agosto 2022) Latestuale delle 20 km dideglidileggera, in programma adal 15 al 21 agosto. Saranno tre gli azzurri al via: Andrea Cosi, Francesco Fortunato e il campione olimpico Massimo Stano. Appuntamento questa mattina, sabato 20 agosto, a partire dalle ore 8.30. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV TUTTI I RISULTATI DI SABATO 20 AGOSTO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO: IL CALENDARIO DI TUTTI GLI SPORT PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 ...