LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Stano e Fortunato leggermente staccati a 5 km dal termine della 20 km di marcia (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) MEDAGLIERE Europei Atletica 9:31 Hanno fatto il vuoto Martin, Garcia Carrera e Karlstrom. Azzurri che non riescono a reagire. A 5 km dal termine Francesco Fortunato paga 21 secondi, Massimo Stano 25. 9:28 Ai 14 km se ne vanno in 3. Si tratta degli spagnoli Garcia Carrera e Martin, e dello svedese Karlstrom. Per il trio di testa 5 secondi sul turco Korkmaz, e 9 su un terzetto composto da Francesco Fortunato, Massimo Stano ed Alberto Amezcua (ESP). 9:25 Perdono purtroppo terreno i due azzurri, con Fortunato che sembra più in palla di Stano. ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) MEDAGLIERE9:31 Hanno fatto il vuoto Martin, Garcia Carrera e Karlstrom. Azzurri che non riescono a reagire. A 5 km dalFrancescopaga 21 secondi, Massimo25. 9:28 Ai 14 km se ne vanno in 3. Si tratta degli spagnoli Garcia Carrera e Martin, e dello svedese Karlstrom. Per il trio di testa 5 secondi sul turco Korkmaz, e 9 su un terzetto composto da Francesco, Massimoed Alberto Amezcua (ESP). 9:25 Perdono purtroppo terreno i due azzurri, conche sembra più in palla di. ...

