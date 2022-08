LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: si riparte alle 20.05, l’Italia punta sulla 4×400 (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) MEDAGLIERE Europei Atletica 11:50 Termina qui la nostra prima parte di DIRETTA LIVE scritta della penultima giornata degli Europei di Atletica. Appuntamento a questa sera alle 20.00 con le gare serali. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 11:48 Italia a secco di medaglie in una prova che solitamente regala grandi gioie all’Atletica azzurra. Mattinata dunque povera di soddisfazioni per l’Italia, che avrà modo di rifarsi con le ultime gare in programma in questi due ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) MEDAGLIERE11:50 Termina qui la nostra prima parte discritta della penultima giornata deglidi. Apmento a questa sera20.00 con le gare serali. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 11:48 Italia a secco di medaglie in una prova che solitamente regala grandi gioie all’azzurra. Mattinata dunque povera di soddisfazioni per, che avrà modo di rifarsi con le ultime gare in programma in questi due ...

RaiNews : Con la misura di 2.30 metri Gianmarco Tamberi conquista il secondo oro continentale dopo quello di Amsterdam 2016… - zazoomblog : LIVE – Atletica Europei Monaco 2022: 20 km marcia femminile in DIRETTA - #Atletica #Europei #Monaco #2022: - StellaSirio60 : RT @RaiNews: Con la misura di 2.30 metri Gianmarco Tamberi conquista il secondo oro continentale dopo quello di Amsterdam 2016 #Munich2022… - News24_it : LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: al via la 20 km di marcia femminile con Valentina Trapletti - OA Sport - zazoomblog : LIVE Atletica Europei 2022 in DIRETTA: metà gara della 20 km di marcia. 8 uomini al comando tra cui Stano e Fortuna… -