LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Alvaro Martin da solo al comando della 20 km di marcia. Nulla da fare per Stano, Fortunato ci prova per il bronzo (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) MEDAGLIERE Europei Atletica 9:43 Ultimo giro. 1:11:22 per Martin (ESP) ai 18 km. Per l’iberico 11 secondi di vantaggio su Karlstrom e 36 su Garcia Carrera. Quinto Francesco Fortunato a 16 secondi dalla medaglia di bronzo. Serve un’impresa all’azzurro. 9:41 Non molto ortodossa la marcia di Perseus Karlstrom. Lo svedese tuttavia resiste ad una decina di secondi da Alvaro Martin quando mancano poco più di 2 km al traguardo. 9:38 Vola Alvaro Martin, che però riceve una seconda proposta di squalifica. L’iberico ha 9 secondi di margine ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) MEDAGLIERE9:43 Ultimo giro. 1:11:22 per(ESP) ai 18 km. Per l’iberico 11 secondi di vantaggio su Karlstrom e 36 su Garcia Carrera. Quinto Francescoa 16 secondi dalla medaglia di. Serve un’impresa all’azzurro. 9:41 Non molto ortodossa ladi Perseus Karlstrom. Lo svedese tuttavia resiste ad una decina di secondi daquando mancano poco più di 2 km al traguardo. 9:38 Vola, che però riceve una seconda proposta di squalifica. L’iberico ha 9 secondi di margine ...

