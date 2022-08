Liste Pd, il malumore dei dem veneti per le candidature imposte da Roma: “Ignorato il lavoro di circoli e militanti. Perderemo male” (Di sabato 20 agosto 2022) Il nome di maggior peso, in un partito che di peso in Veneto non ne ha molto, se rapportato alla corazzata leghista, è quello del consigliere comunale Roberto Grigoletto, già vicesindaco di Treviso nella giunta di Giovanni Manildo, che dal 2013 al 2018 è riuscita a interrompere il lunghissimo regno del Carroccio. Dopo aver letto le Liste presentate dal Pd – tra paracadutati, giovani speranze, defenestrazioni importanti e istanze del territorio disattese – ha annunciato che abbandona il partito. “Lascio il gruppo consiliare e mi dimetto da tutti gli incarichi nel Pd provinciale”, ha spiegato il docente di storia e filosofia al liceo classico Canova. Reazione fragorosa causata, tra l’altro, dalla decisione di Enrico Letta di candidare capolista nel proporzionale della Camera (Circoscrizione Venezia-Treviso-Belluno), la venticinquenne Rachele Scarpa, vicesegretaria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Il nome di maggior peso, in un partito che di peso in Veneto non ne ha molto, se rapportato alla corazzata leghista, è quello del consigliere comunale Roberto Grigoletto, già vicesindaco di Treviso nella giunta di Giovanni Manildo, che dal 2013 al 2018 è riuscita a interrompere il lunghissimo regno del Carroccio. Dopo aver letto lepresentate dal Pd – tra paracadutati, giovani speranze, defenestrazioni importanti e istanze del territorio disattese – ha annunciato che abbandona il partito. “Lascio il gruppo consiliare e mi dimetto da tutti gli incarichi nel Pd provinciale”, ha spiegato il docente di storia e filosofia al liceo classico Canova. Reazione fragorosa causata, tra l’altro, dalla decisione di Enrico Letta di candidare capolista nel proporzionale della Camera (Circoscrizione Venezia-Treviso-Belluno), la venticinquenne Rachele Scarpa, vicesegretaria ...

FedericoIIZ : @lorepregliasco Il modo più semplice per un capo di partito per comporre le liste. Nessun malumore nella base, ness… - meteosergio1 : #Letta È ora di finirla con i raccomandati e di fare di un posto in Parlamento mercimonio per comprare 'esperti' o… - MarcoValerii : Pensieri e parole. Liste Pd, i big «paracadutati» in collegi sicuri e le polemiche nei territori, dal Piemonte alla… - Daniele_Manca : Liste Pd, i nomi dei big «paracadutati» in collegi sicuri e le polemiche nei territori, dalla Toscana al Piemonte.… - Corriere : Liste Pd, dal Piemonte alla Toscana, il malumore per i big «paracadutati» in collegi sicuri -