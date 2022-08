Liste elettorali | tensione in Forza Italia per candidatura Casellati in Basilicata

Linkiesta : Pd e Cinquestelle si danno appuntamento (a voce bassa) a dopo le elezioni @CarloCalenda sostiene che il 26 settemb… - ricpuglisi : A coordinare e capeggiare le liste elettorali nella più grande stagione di elezioni politiche è opportuno chiamare… - espressonline : Diamo la parola ai giovani sui problemi dell’Italia. Mentre le liste elettorali sono piene di redivivi e vecchi nom… - MauroCapozza : RT @erretti42: Ingerenze russe e riduzione del numero dei parlamentari sarebbero i responsabili delle liste dei candidati che fanno schifo.… - DODO_from_roma : RT @scarabellimauro: Ci rompono i coglioni con sto #SPID del cazzo, esigono la fottuta firma digitale per quasiasi cagata ma per la present… -

Che prelude, ora, al passo avanti di Amendola, in questa tarantella estenuante che è la definizione delle, da completare entro lunedì. Il sottosegretario si è riservato un ...Per questo il partito nelleper Camera e Senato ha riconfermato tutti i big e aperto ad alcune new entry dalla società civile. Si tratta di ex sportivi, persone del terzo settore e ...A Villa Certosa è corsa contro il tempo per chiudere le liste. Tempo massimo per consegnarle presso gli uffici centrali delle Corti d’Appello lunedì 22 agosto.Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha chiesto a Enzo Amendola del Pd e sottosegretario agli Affari europei, di correre come capolista in Basilicata alla Camera per la lista Italia democratica e ...