Liste dei candidati per le elezioni, il tempo è quasi scaduto: ancora tensioni nei partiti (Di sabato 20 agosto 2022) Il deposito delle candidature deve concludersi entro le 20 di lunedì 22 agosto: poi l’esame di regolarità, gli eventuali ricorsi e, infine, l’avvio ufficiale della campagna elettorale verso il voto del 25 settembre Leggi su corriere (Di sabato 20 agosto 2022) Il deposito delle candidature deve concludersi entro le 20 di lunedì 22 agosto: poi l’esame di regolarità, gli eventuali ricorsi e, infine, l’avvio ufficiale della campagna elettorale verso il voto del 25 settembre

