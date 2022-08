Lista Azione-Italia Viva, in Puglia Calenda e Renzi imbarcano Cassano e i suoi fedelissimi che finora sostenevano il ‘nemico’ Emiliano (Di sabato 20 agosto 2022) Hanno provato ad azzopparlo quando ha cercato il bis in Regione. Lo considerano uno dei peggiori “populisti”, lo attaccano in continuAzione, lo denigrano appena possono. Su tutto: dall’Ilva al Tap fino alla Xylella. Però per “rinforzare” la loro presenza pescano nella sua stessa acqua, tra gli uomini a lui più vicini. Un vero e proprio cortocircuito quello innescatosi in Puglia, dove Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno scelto come compagno di viaggio Massimo Cassano, direttore generale dell’Arpal e vicinissimo a Michele Emiliano. Fino a oggi, almeno, quando l’ex sottosegretario proprio del governo Renzi (e poi Gentiloni) ha annunciato il suo passaggio ad Azione e verrà candidato nel proporzionale. “Da oggi in poi – ha annunciato l’ex senatore già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Hanno provato ad azzopparlo quando ha cercato il bis in Regione. Lo considerano uno dei peggiori “populisti”, lo attaccano in continu, lo denigrano appena possono. Su tutto: dall’Ilva al Tap fino alla Xylella. Però per “rinforzare” la loro presenza pescano nella sua stessa acqua, tra gli uomini a lui più vicini. Un vero e proprio cortocircuito quello innescatosi in, dove Carloe Matteohanno scelto come compagno di viaggio Massimo, direttore generale dell’Arpal e vicinissimo a Michele. Fino a oggi, almeno, quando l’ex sottosegretario proprio del governo(e poi Gentiloni) ha annunciato il suo passaggio ade verrà candidato nel proporzionale. “Da oggi in poi – ha annunciato l’ex senatore già ...

marattin : La lista @ItaliaViva + @Azione_it è l’embrione di quel partito liberal-democratico che faremo nascere dopo le elezi… - CarloCalenda : Oggi in Senato presentato il programma della Lista “@Azione_it - @ItaliaViva - Calenda”. Nessuna promessa irrealiz… - CarloCalenda : Iniziata la diretta per la presentazione del programma della Lista '@Azione_it - @ItaliaViva - Calenda' Seguila q… - fattoquotidiano : Lista Azione-Italia Viva, in Puglia Calenda e Renzi imbarcano Cassano e i suoi fedelissimi che finora sostenevano i… - FabioPatarnello : RT @ardigiorgio: Massimo Cassano è l’uomo messo da Emiliano a capo dei navigator.ultimi concorsi dieci giorni fa. Guida la lista “popolari… -