L’inizio di campionato secondo Ruggero Lacerenza: “Inter squadra più attrezzata, Roma ha lavorato meglio sul mercato” (Di sabato 20 agosto 2022) Roma – Dopo la prima di campionato, e in vista del secondo turno della Serie A 2022-2023, abbiamo voluto tracciare un primissimo bilancio con l’agente Fifa e procuratore Ruggero Lacerenza. Ecco la sua analisi sulle big del torneo. La Juve come ha iniziato il campionato? Angel Di Maria può fare la differenza? “Direi che i bianconeri abbiano cominciato molto bene, vista la chiara vittoria ottenuta contro il Sassuolo. Sicuramente Di Maria e’ un valore aggiunto importante che andrà, nel corso della stagione, a dare una mano significativa sia in fase realizzativa che in quella più legata al gioco stesso”. Il Milan deve confermarsi dopo la vittoria del tricolore nella scorsa stagione. Lei come l’ha visto? “Per gli uomini di Pioli è stato sicuramente un buon inizio, nonostante qualche ... Leggi su lopinionista (Di sabato 20 agosto 2022)– Dopo la prima di, e in vista delturno della Serie A 2022-2023, abbiamo voluto tracciare un primissimo bilancio con l’agente Fifa e procuratore. Ecco la sua analisi sulle big del torneo. La Juve come ha iniziato il? Angel Di Maria può fare la differenza? “Direi che i bianconeri abbiano cominciato molto bene, vista la chiara vittoria ottenuta contro il Sassuolo. Sicuramente Di Maria e’ un valore aggiunto importante che andrà, nel corso della stagione, a dare una mano significativa sia in fase realizzativa che in quella più legata al gioco stesso”. Il Milan deve confermarsi dopo la vittoria del tricolore nella scorsa stagione. Lei come l’ha visto? “Per gli uomini di Pioli è stato sicuramente un buon inizio, nonostante qualche ...

