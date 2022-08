Liga 2022/2023, Real Madrid a valanga sul Celta Vigo. Betis e Osasuna a punteggio pieno (Di sabato 20 agosto 2022) Tre vittorie e altrettante squadre a punteggio pieno nel sabato di Liga 2022/2023, arrivata alla seconda giornata di questa nuova stagione. Nel primo match di giornata l’Osasuna ha sconfitto 2-0 il Cadice grazie alla rete di Avila e al rigore messo a segno da Kike Garcia nel corso della seconda frazione. A trascinare il Betis è il solito Borja Iglesias, che arriva a quota tre reti in due partite dopo la doppietta di rigore in quel di Maiorca, a cui non basta il gol del momentaneo 1-1 dell’ex Lazio Muriqi. A chiudere il programma odierno la goleada del Real Madrid, vincitore 4-1 in trasferta sul campo del Celta Vigo. Altri due rigori, uno per parte, e segnati rispettivamente da Benzema e Aspas, aprono ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Tre vittorie e altrettante squadre anel sabato di, arrivata alla seconda giornata di questa nuova stagione. Nel primo match di giornata l’ha sconfitto 2-0 il Cadice grazie alla rete di Avila e al rigore messo a segno da Kike Garcia nel corso della seconda frazione. A trascinare ilè il solito Borja Iglesias, che arriva a quota tre reti in due partite dopo la doppietta di rigore in quel di Maiorca, a cui non basta il gol del momentaneo 1-1 dell’ex Lazio Muriqi. A chiudere il programma odierno la goleada del, vincitore 4-1 in trasferta sul campo del. Altri due rigori, uno per parte, e segnati rispettivamente da Benzema e Aspas, aprono ...

