Liga 2022/2023: il Siviglia evita la sconfitta nel finale, Valladolid beffato (Di sabato 20 agosto 2022) Il Siviglia evita la sconfitta nel finale e riacciuffa il Valladolid pareggiando per 1-1 nell’anticipo della seconda giornata di Liga 2022/2023, ma esce comunque tra i fischi dei propri tifosi. Al Sanchez Pizjuan i padroni di casa tengono il pallino del gioco per larghi tratti del match, ma non riescono a sbloccarla e anzi più volte rischiano di farsi del male da soli. Quando tutto sembra lasciar presagire a un pareggio a reti inviolate, a dieci minuti dal termine arriva la rete di Anuar Tuhami, autore di una splendida percussione centrale con tiro angolato rasoterra. I ragazzi di Lopetegui, però, non si perdono d’animo e sfruttano la clamorosa papera del portiere Asenjo, che si lascia sfuggire la palla dalle mani e consente a Rekik di depositarla a ... Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Illanele riacciuffa ilpareggiando per 1-1 nell’anticipo della seconda giornata di, ma esce comunque tra i fischi dei propri tifosi. Al Sanchez Pizjuan i padroni di casa tengono il pallino del gioco per larghi tratti del match, ma non riescono a sbloccarla e anzi più volte rischiano di farsi del male da soli. Quando tutto sembra lasciar presagire a un pareggio a reti inviolate, a dieci minuti dal termine arriva la rete di Anuar Tuhami, autore di una splendida percussione centrale con tiro angolato rasoterra. I ragazzi di Lopetegui, però, non si perdono d’animo e sfruttano la clamorosa papera del portiere Asenjo, che si lascia sfuggire la palla dalle mani e consente a Rekik di depositarla a ...

