Licenziata perché non si tinge più i capelli Scoppia il caso alla tv canadese

Lisa LaFlamme, 58 anni, è stata allontanata dall'emittente, dove da anni conduceva il tg, due anni prima della fine del suo contratto e il sospetto, che l'addio sia stato dettato dal colore dei suoi capelli, ha scatenato la polemica

