Letta torna all’attacco: «Conte, Berlusconi e Salvini hanno fatto cadere il governo. Gli italiani non dimentichino» – Il video (Di sabato 20 agosto 2022) «Esattamente un mese fa era l’ultimo giorno del governo Draghi. Conte, Berlusconi e Salvini lo facevano cadere». Inizia così il video-messaggio pubblicato dal segretario del Pd Enrico Letta sul suo profilo Twitter. «Un governo che stava in quel momento cercando di realizzare una promessa importante», prosegue. Il riferimento è alla riduzione delle tasse sul lavoro negoziata con i sindacati, così da garantire una mensilità in più alla fine dell’anno a «tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori». Una proposta formulata per combattere il carovita. Chi ha fatto cadere l’esecutivo, dunque, ha avuto una «grande responsabilità. Noi crediamo che un mese dopo la memoria degli italiani non abbia cancellato ... Leggi su open.online (Di sabato 20 agosto 2022) «Esattamente un mese fa era l’ultimo giorno delDraghi.lo facevano». Inizia così il-messaggio pubblicato dal segretario del Pd Enricosul suo profilo Twitter. «Unche stava in quel momento cercando di realizzare una promessa importante», prosegue. Il riferimento è alla riduzione delle tasse sul lavoro negoziata con i sindacati, così da garantire una mensilità in più alla fine dell’anno a «tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori». Una proposta formulata per combattere il carovita. Chi hal’esecutivo, dunque, ha avuto una «grande responsabilità. Noi crediamo che un mese dopo la memoria deglinon abbia cancellato ...

