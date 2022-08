Letta spalle al muro, Pd nel caos: alla fine La Regina lascia (Di sabato 20 agosto 2022) Prima smentisce, poi conferma la sua rinuncia alla candidatura: Raffaele La Regina è l'emblema della confusione che regna in casa del Pd Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 agosto 2022) Prima smentisce, poi conferma la sua rinunciacandidatura: Raffaele Laè l'emblema della confusione che regna in casa del Pd

TgLa7 : '@EnricoLetta in modo incomprensibile e contraddittorio ha voltato le spalle a tutta l'esperienza di dialogo politi… - rekko15 : @pdnetwork Un partito dei giovani, ma non diciamo balle... Mentre Letta promette il Rinnovamento (che poi è simile… - daria_pozzoli : ANCHE TU LETTA HAI FATTO CADERE DRAGHI! DKCENDO NO ALL ESCLUSIONE DEI 5 STELLE AL GOVERNO SAPEVI CHE IL GOVERNO SAR… - Leo_PG_2021 : @GiuseppeConteIT @EnricoLetta Apprezzabile il Suo stile Presidente @GiuseppeConteIT. Mi auguro non dimentichi che i… - vincenzo5151 : @GretaSalve Basta che non siano renziani a Letta l’usato sicuro va benone, guarda Casini e tanti altri con vent’ann… -