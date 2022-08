Letta perde pezzi | dopo il post contro Israele | anche La Regina rinuncia alla candidatura

Giorgiolaporta : Ultimissimi #sondaggi sulle #ElezioniPolitiche22. In 15 giorni il #Centrodestra guadagna 4 punti e passa dal 44 al… - rekko15 : @alessand_mella Ti ripeto la sua candidatura è legittima, l'immagine personale e del partito, secondo me, ci perde.… - GPeppe34N : RT @marco73rm: Dite a Letta che perde voti appena apre bocca o scrive un tweet!?????? - CerviniBruno : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ottimo ogni volta che Letta parla il PD perde punti e udite la Meloni ne guadagna.… - nikavik60 : @mgmaglie Quindi se lui perde diventiamo filorussi e ci regalano gas,e l'Ucraina e l'europa ci espellono e ci metto… -

ha promesso di "trovare una soluzione" che ancora però non arriva. Anche il centrodestra non ... la caduta di Draghi premia Meloni e Conte: il Pdal centro e a 'sinistra' La prima donna ...Pensavamo di aver visto il peggio con il litigio e conseguente volo di stracci tra Calenda e, ... Al massimoqualche pezzo ogni tanto (vedi il Patt a fasi alterne). Per il resto nemmeno la ...Proprio ieri infatti, attraverso il suo profilo Instagram, ha risposto alle centinaia di messaggi poco carini che ha ricevuto. Ha pubblicato infatti due commento di due utenti che… Leggi ...Luciano Spalletti per la prima in casa dovrebbe affidarsi agli uomini che hanno battuto il Verona, scrive il Corriere del Mezzogiorno che sottolinea che mancherà Demme, che ha rimediato un’infrazione ...