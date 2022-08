"Letta lo può escludere?": domanda terremoto di Salvini, può venire giù il Pd (Di sabato 20 agosto 2022) Matteo Salvini scatenato. Nel mirino c'è il Pd di Enrico Letta dopo lo scandalo di Roma e soprattutto dopo la retromarcia di La Regina, il govane candidato dem che ha insultato Israele, che ha annunciato di voler proseguire nella sua corsa verso il voto del 25 settembre nelle liste dem. "Il Pd conferma con orgoglio la candidatura dell'insultatore di Israele, Raffaele La Regina, e minimizza quanto accaduto a Roma dopo le dimissioni del capo di gabinetto del sindaco Gualtieri, Albino Ruberti, e la rinuncia alla candidatura di Francesco De Angelis che sono stati protagonisti di una lite in strada in stile Suburra. Letta scappa dalle domande, ma i cittadini meritano di sapere", scrive Matteo Salvini in una nota. "È normale, nel Pd, auspicare di cancellare lo Stato ebraico dalle mappe geografiche come vorrebbero gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 agosto 2022) Matteoscatenato. Nel mirino c'è il Pd di Enricodopo lo scandalo di Roma e soprattutto dopo la retromarcia di La Regina, il govane candidato dem che ha insultato Israele, che ha annunciato di voler proseguire nella sua corsa verso il voto del 25 settembre nelle liste dem. "Il Pd conferma con orgoglio la candidatura dell'insultatore di Israele, Raffaele La Regina, e minimizza quanto accaduto a Roma dopo le dimissioni del capo di gabinetto del sindaco Gualtieri, Albino Ruberti, e la rinuncia alla candidatura di Francesco De Angelis che sono stati protagonisti di una lite in strada in stile Suburra.scappa dalle domande, ma i cittadini meritano di sapere", scrive Matteoin una nota. "È normale, nel Pd, auspicare di cancellare lo Stato ebraico dalle mappe geografiche come vorrebbero gli ...

