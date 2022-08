Lenovo Legion Y70, il nuovo gaming phone con refresh a 144Hz e sistema di raffreddamento incredibile (Di sabato 20 agosto 2022) Se cercavate una occasione d’oro, allora Lenovo ve ne sta porgendo una su un piatto d’argento: ecco il Legion Y70, uno smartphone che non dimenticheremo mai più. Le colorazioni disponibili non sono poche, inoltre il prezzo è modesto – Computermagazine.itIl Lenovo Legion Y70 è pronto per essere lanciato sul mercato della tecnologia. Si tratta del primo cellulare della società basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Farà compagnia agli altri modelli della serie, tuttavia sarà infinitamente più prestante e sicuramente maggiormente interessante da quel punto di vista. Come possiamo garantirci che possa essere quel tipo di device che abbiamo sempre voluto? Lo capiremo dalle specifiche che il prodotto è in grado di offrire. Il Legion Y70 ha, iniziando il ... Leggi su computermagazine (Di sabato 20 agosto 2022) Se cercavate una occasione d’oro, allorave ne sta porgendo una su un piatto d’argento: ecco ilY70, uno smartche non dimenticheremo mai più. Le colorazioni disponibili non sono poche, inoltre il prezzo è modesto – Computermagazine.itIlY70 è pronto per essere lanciato sul mercato della tecnologia. Si tratta del primo cellulare della società basato sulla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Farà compagnia agli altri modelli della serie, tuttavia sarà infinitamente più prestante e sicuramente maggiormente interessante da quel punto di vista. Come possiamo garantirci che possa essere quel tipo di device che abbiamo sempre voluto? Lo capiremo dalle specifiche che il prodotto è in grado di offrire. IlY70 ha, iniziando il ...

ReGamertron : RT @CeotechI: Lenovo Legion Y70 è ufficiale in Cina #144Hz #Android12 #Gamer #Gaming #GamingPhone #GPUAdreno730 #LegionY70 #Lenovo #Mobile… - Hoops227_Tech : - CeotechI : RT @CeotechI: Lenovo Legion Y70 è ufficiale in Cina #144Hz #Android12 #Gamer #Gaming #GamingPhone #GPUAdreno730 #LegionY70 #Lenovo #Mobile… - CF22092013 : RT @CeotechI: Lenovo Legion Y70 è ufficiale in Cina #144Hz #Android12 #Gamer #Gaming #GamingPhone #GPUAdreno730 #LegionY70 #Lenovo #Mobile… - netguide : Par NextPit : Lenovo lance le Legion Y70, un smartphone gaming ultra fin -