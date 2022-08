Leeds United – Chelsea – pronostico e possibili formazioni (Di sabato 20 agosto 2022) Leeds United e Chelsea si affrontano domenica 21 agosto pomeriggio a Elland Road: entrambi i club sono rimasti imbattuti nelle prime due gare di Premier League. Tuttavia, i club dello Yorkshire e di West London sono stati entrambi colpevoli di aver ceduto il vantaggio nelle ultime uscite, cosa che fornirà ulteriori motivazioni in vista della sfida del fine settimana. Il calcio di inizio di Leeds United – Chelsea è previsto alle 15 Anteprima della partita Leeds United – Chelsea: a che punto sono le due squadre Sebbene l’allenatore Thomas Tuchel abbia subito elogiato la prestazione del suo Chelsea contro il Tottenham Hotspur lo scorso fine settimana, il tedesco si è rammaricato per le numerose occasioni nitide ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 agosto 2022)si affrontano domenica 21 agosto pomeriggio a Elland Road: entrambi i club sono rimasti imbattuti nelle prime due gare di Premier League. Tuttavia, i club dello Yorkshire e di West London sono stati entrambi colpevoli di aver ceduto il vantaggio nelle ultime uscite, cosa che fornirà ulteriori motivazioni in vista della sfida del fine settimana. Il calcio di inizio diè previsto alle 15 Anteprima della partita: a che punto sono le due squadre Sebbene l’allenatore Thomas Tuchel abbia subito elogiato la prestazione del suocontro il Tottenham Hotspur lo scorso fine settimana, il tedesco si è rammaricato per le numerose occasioni nitide ...

