Le voci sul passo indietro e la smentita: Letta si tiene il candidato anti Israele (Di sabato 20 agosto 2022) Il post di La Regina contro lo Stato di Israele. Nella notte la voce di un passo indietro. Salvini: "Meglio tardi che mai". Ma Letta smentisce e attacca il leader della Lega Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 agosto 2022) Il post di La Regina contro lo Stato di. Nella notte la voce di un. Salvini: "Meglio tardi che mai". Masmentisce e attacca il leader della Lega

Rrahmanerica : RT @sarbatore_: @Rrahmanerica Noi si deve stare calmini e sereni per concentrarci sul Monza che è una squadra forte e ben piazzata. Se ci s… - sarbatore_ : @Rrahmanerica Noi si deve stare calmini e sereni per concentrarci sul Monza che è una squadra forte e ben piazzata.… - RemTeneVerbaSeq : @LuigiGiliberti2 Le tre maggiori voci di spesa sono pensioni (solo gli assegni sopra i 3k euro costano 2 punti di P… - ottovanz : RT @oss_romano: #19agosto Debryna, Edna, Cyril, Mohammed. Sono voci di chi opera sul campo. Degli eroi della porta accanto. Di chi porta um… - serieApallone : Leao, tra Chelsea e rinnovo: la verità in un mare di voci: Leao, arrivano le voci più disparate in ...... leggi di… -