Le più belle canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari, da Ringo Starr a Giovani Wannabe (Di sabato 20 agosto 2022) Nelle più belle canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari c’è tutta la vita di una band indie che, non senza fatica, ha vissuto il supplizio dei primi tour a bordo di un furgone sgangherato, con i soldi del cachet spesi all’autogrill per nutrirsi e le notti insonni tra una trasferta e l’altra. Lo hanno raccontato nell’ultima hit Dentista Croazia, un racconto autobiografico carico di nostalgia e aneddoti, ma soprattutto affetto verso il pubblico e verso se stessi: da quel furgone, i PTN, sono arrivati al Festival di Sanremo mostrandosi al grande pubblico con Ringo Starr, un brano che è diventato lo specchio per eterni insicuri ed esclusi, ma anche uno scossone per l’autodeterminazione. Verdura (2019) Come si racconta la fine di una relazione nel linguaggio della ... Leggi su optimagazine (Di sabato 20 agosto 2022) Nelle piùdeic’è tutta la vita di una band indie che, non senza fatica, ha vissuto il supplizio dei primi tour a bordo di un furgone sgangherato, con i soldi del cachet spesi all’autogrill per nutrirsi e le notti insonni tra una trasferta e l’altra. Lo hanno raccontato nell’ultima hit Dentista Croazia, un racconto autobiografico carico di nostalgia e aneddoti, ma soprattutto affetto verso il pubblico e verso se stessi: da quel furgone, i PTN, sono arrivati al Festival di Sanremo mostrandosi al grande pubblico con, un brano che è diventato lo specchio per eterni insicuri ed esclusi, ma anche uno scossone per l’autodeterminazione. Verdura (2019) Come si racconta la fine di una relazione nel linguaggio della ...

GoalItalia : Tutte le storie, anche le più belle, hanno una fine ?? - EnricoTurcato : Non è la prima volta che si vede, ma la collezione di magliette di Luciano #Spalletti resta una delle cose più bell… - MetaErmal : @Nunzia23829729 Si lo stavo leggendo. Dopo i concerti in van facciamo il karaoke con le canzoni più belle. Alcune s… - Simdeum : Voglio dedicarti le frasi più belle dai libri che leggo - itsCaro5sos : RT @ariafritta: io sono proprio sottona per lo sport. penso che sia una delle passioni più belle che una persona possa avere. -