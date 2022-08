Le pensioni a mille euro? Una riforma costerebbe 31 miliardi

(Di sabato 20 agosto 2022) Portare leminime acomplessivamente 31,2. È quanto rileva l'Osservatorio dei conti pubblici italiani guidato da Carlo Cottarelli, ora candidato capolista nelle liste del Pd a Milano per il Senato...

bendellavedova : Destra promette ritorno a quota 100, aumento a mille euro pensioni minime senza sostenibilità finanziaria, blocco v… - bendellavedova : Le pensioni a mille euro è una balla pazzesca totalmente insostenibile: capisco paghi elettoralmente ma si distrugg… - corona_tweet : RT @CasaItaliaRadio: Pensioni a mille euro, ecco quanto costerebbe aumento assegno ??Leggi di più su - corona_tweet : RT @pleccese: Pensioni a mille euro, ecco quanto costerebbe aumento assegno ??Leggi di più su - lifestyleblogit : Pensioni a mille euro, ecco quanto costerebbe aumento assegno - -

Aumentare le, portando la soglia minima a 1.000 euro, costerebbe 31 miliardi di euro e interesserebbe circa 6 milioni di persone. E' quanto emerge dallo studio dell'Osservatorio conti pubblici italiani, ......58 euro) sono di 2,1 milioni; quelli fino a due volte il minimo (tra 515,59 e 1031,16 euro) sono 3,8 milioni" Portare leminime aeuro costerebbe complessivamente 31,2 miliardi. E' ...In questi giorni abbiamo a lungo parlato dei programmi elettorali e del capitolo pensioni, ci siamo confrontati con differenti esperti ed esponenti politici per comprendere quanto a loro avviso siano ...Lo afferma l'Osservatorio dei conti pubblici italiani guidato da Carlo Cottarelli ora candidato capolista nelle liste del Pd a Milano per il Senato ...