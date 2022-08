Le 10 migliori maglie della Serie B che sono meglio di quelle di Serie A

Leggi su gqitalia

(Di sabato 20 agosto 2022) Qualcuno l’ha ribattezzataA2, a voler sottolineare il prestigio e l’importanza delle squadre partecipanti. LaB di quest’anno vanta unadi piazze storiche del nostro calcio, dal Cagliari al Genoa, dal Bari al Parma, dal Venezia al Palermo, dal Brescia al Perugia. Basti pensare che tra le diciassette partecipanti solo in tre non hanno mai giocato nel massimo campionato (si tratta di Citta, Cosenza ematricola Sudtirol), due hanno vinto almeno uno scudetto (Genoa e Cagliari) e una vanta persino coppe europee in bacheca (Parma). In più, laB è diventato un mercato interessante anche per gli investitori esteri: abbondano le proprietà americane, come nel caso di Venezia, Genoa, Parma, ...