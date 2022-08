Lazio, Sarri può ancora perdere il big: spunta la richiesta a Lotito (Di sabato 20 agosto 2022) Novità importanti in casa Lazio. Uno dei big biancocelesti della rosa di Sarri ha chiesto di valutare ancora la cessione. La Lazio si prepara ad una stagione dove sarà necessario rispondere alla richiesta dei tifosi: provare ad alzare l’asticella. L’anno scorso i biancocelesti hanno conquistato il quarto posto che significa Europa League. Un risultato importante, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 20 agosto 2022) Novità importanti in casa. Uno dei big biancocelesti della rosa diha chiesto di valutarela cessione. Lasi prepara ad una stagione dove sarà necessario rispondere alladei tifosi: provare ad alzare l’asticella. L’anno scorso i biancocelesti hanno conquistato il quarto posto che significa Europa League. Un risultato importante, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

sportface2016 : +++#Lazio, #Sarri risponde a #Mourinho: 'Noi abbiamo investito, loro speso. Se arrivano secondi sarebbe una delusione'+++ #LazioBologna - sportface2016 : +++#Lazio, #Sarri: 'Questa stagione è ancora più folle di quello che si pensasse. In #Italia, al 14 agosto, non si… - LALAZIOMIA : Il Messaggero| Torino-Lazio: Immobile scalda i motori. Riecco Pedro - Gherry1919 : @Laudantes Milan: Kjaer perché come gioca il Milan non serve Inter: Skriniar valutato troppo Juventus : Bonucci e… - Toro_News : ??| IL TEMA #TorinoLazio: due motivi per credere nei granata, altrettanti per temere i biancocelesti di Maurizio… -