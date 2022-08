Lautaro Martinez: «Ho vissuto emozioni bellissime e sono contento che Lukaku sia tornato» (Di sabato 20 agosto 2022) . Le parole dell’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta per 3 a 0 contro lo Spezia. Ecco le parole dell’attaccante dell’Inter: «Ho vissuto emozioni bellissime. Abbiamo affrontato una squadra che combatte e pressa bene, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro: abbiamo sei punti in classifica, ma c’è ancora tanta strada da fare. sono contento che Lukaku sia tornato qui a combattere insieme a noi: dobbiamo lottare contro tutti, Romelu è contento e noi siamo soddisfatti di averlo ancora in squadra. Lukaku serve tanto a questa squadra, ci aiuta molto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) . Le parole dell’attaccante nerazzurroha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta per 3 a 0 contro lo Spezia. Ecco le parole dell’attaccante dell’Inter: «Ho. Abbiamo affrontato una squadra che combatte e pressa bene, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro: abbiamo sei punti in classifica, ma c’è ancora tanta strada da fare.chesiaqui a combattere insieme a noi: dobbiamo lottare contro tutti, Romelu èe noi siamo soddisfatti di averlo ancora in squadra.serve tanto a questa squadra, ci aiuta molto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

