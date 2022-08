Laura Freddi choc: 'Stavo molto male, la nascita di mia figlia mi ha guarita'. Ecco cos'aveva (Di sabato 20 agosto 2022) Laura Freddi è riuscita a diventare madre dopo i 40 anni, grazie al compagno, il fisioterapista Leonardo D'Amico. L'ex di Paolo Bonolis ha avuto la piccola Ginevra nel 2018, dopo la partecipazione ... Leggi su leggo (Di sabato 20 agosto 2022)è riuscita a diventare madre dopo i 40 anni, grazie al compagno, il fisioterapista Leonardo D'Amico. L'ex di Paolo Bonolis ha avuto la piccola Ginevra nel 2018, dopo la partecipazione ...

BreakingItalyNe : RT @FQMagazineit: Non è la Rai, reunion in vacanza per Laura Freddi e Cristina Quaranta: “Il tempo passa, ma l’amicizia resta” https://t.co… - FQMagazineit : Non è la Rai, reunion in vacanza per Laura Freddi e Cristina Quaranta: “Il tempo passa, ma l’amicizia resta” - zazoomblog : Laura Freddi: dopo il parto sono scomparsi i dolori dell’endometriosi - #Laura #Freddi: #parto #scomparsi - infoitcultura : Laura Freddi e Cristina Quaranta, la reunion delle due ex di Non è la Rai - queenHira12 : Laura Freddi e Cristina Quaranta, la reunion delle due ex di Non è la Rai -