L'attacco kamikaze e gli ostaggi nella stanza in un hotel: almeno 8 civili uccisi (Di sabato 20 agosto 2022) È di almeno otto civili uccisi il bilancio provvisorio dell'attacco all'hotel Hayat di Mogadiscio, in Somalia, compiuto dai terroristi somali di Al-Shabaab. A dirlo è il funzionario della sicurezza somala Mohamed Abdikadir... Leggi su today (Di sabato 20 agosto 2022) È diottoil bilancio provvisorio dell'all'Hayat di Mogadiscio, in Somalia, compiuto dai terroristi somali di Al-Shabaab. A dirlo è il funzionario della sicurezza somala Mohamed Abdikadir...

Somalia, kamikaze contro albergo. Otto morti a Mogadiscio - Attacco contro l'hotel Hayat di Mogadiscio da parte dei terroristi somali di al - shabaab. Dopo un violento scontro a fuoco le forze di sicurezza hanno neutralizzato i terroristi jihadisti che si erano ... Un commando di miliziani jihadisti ha colpito un albergo al centro della capitale somala. Dopo alcune esplosioni (la prima causata da un kamikaze), c'è stato un violento scontro a fuoco tra le forze di sicurezza.