L' ammiraglio rivela il piano per liberare l' Italia dall' invasione | la mossa decisiva

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 20 agosto 2022) Nonostante le dichiarazioni del Consiglio d'Europa per una condivisione solidale nella ricollocazione dei profughi e nell'espulsione dei clandestini, l'rimane sola nel contrasto al costante flusso migratorio irregolare proveniente soprattutto'Africa. Le navi delle Organizzazioni Non Governative (Ong) tedesche, norvegesi e spagnole insistono nello scaricare ini "finti naufraghi a pagamento", nonostante siano loro stesse a generare quel fattore attrattivo alla base della tratta degli esseri umani. Eppure, il Regolamento Ue di Dublino, trattato internazionale multilaterale in tema di diritto di asilo, nella sua ultima versione in vigore dal 2013, impone agli Stati di bandiera, ove avviene il "primo passaggio illegale" quindi sulle loro navi -, la responsabilità della protezione internazionale e l'asilo politico per i ...