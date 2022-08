La vera scelta del 25 settembre, l’unica rimasta, sarà questa: pro o contro il populismo (Di sabato 20 agosto 2022) Leggere che Silvio Berlusconi vorrebbe combattere il sovranismo e il populismo insieme con Giorgia Meloni e Matteo Salvini, come ha dichiarato nell’intervista di ieri al Foglio, in cui parla persino di un non meglio specificato futuro ruolo per Mario Draghi, può far sorridere o fare arrabbiare, ma non può stupire. E del resto fa il paio con Enrico Letta che vorrebbe realizzare l’Agenda Draghi con Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Non so per quale motivo – dev’essercene sicuramente uno – da trent’anni a questa parte il novantanove per cento dei giornalisti, degli studiosi e degli opinionisti ci ripetano ogni giorno che il bipolarismo è il bene più prezioso della politica italiana, e guai a tornare indietro; fatto sta che le principali coalizioni su cui si fonda, centrodestra e centrosinistra, sono sempre state un’accozzaglia di partiti schierati su ... Leggi su linkiesta (Di sabato 20 agosto 2022) Leggere che Silvio Berlusconi vorrebbe combattere il sovranismo e ilinsieme con Giorgia Meloni e Matteo Salvini, come ha dichiarato nell’intervista di ieri al Foglio, in cui parla persino di un non meglio specificato futuro ruolo per Mario Draghi, può far sorridere o fare arrabbiare, ma non può stupire. E del resto fa il paio con Enrico Letta che vorrebbe realizzare l’Agenda Draghi con Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Non so per quale motivo – dev’essercene sicuramente uno – da trent’anni aparte il novantanove per cento dei giornalisti, degli studiosi e degli opinionisti ci ripetano ogni giorno che il bipolarismo è il bene più prezioso della politica italiana, e guai a tornare indietro; fatto sta che le principali coalizioni su cui si fonda, centrodestra e centrosinistra, sono sempre state un’accozzaglia di partiti schierati su ...

