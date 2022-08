La sinistra è da sempre contro Tel Aviv (Di sabato 20 agosto 2022) Scacco a La Regina. Ecco cosa ha combinato questo giornale, scovando le uscite social anti-Israele del segretario del Pd della Basilicata. Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 agosto 2022) Scacco a La Regina. Ecco cosa ha combinato questo giornale, scovando le uscite social anti-Israele del segretario del Pd della Basilicata.

ItaliaViva : A destra la #Meloni ha sempre votato contro il governo. A sinistra il #PD si è alleato con #Fratoianni, che ha vota… - CarloCalenda : Se non ci fosse il #Terzopolo le elezioni sarebbero la ripetizione in peggio degli ultimi trent’anni. Destra sempre… - AndreaVenanzoni : Qui invece è quando la peggiore sinistra di sempre decise di rinchiudere l’Italia, trasformandola in una replica st… - CinicoSparlante : @BlockChain_4_IT @Agenzia_Ansa Sinistra al potere da sempre, leggi tutte sue, rabbia sociale alimentata da altri.… - giampietrogiova : RT @mariamacina: A destra la Meloni ha sempre votato contro il governo. A sinistra il PD si è alleato con Fratoianni, che ha votato contro… -