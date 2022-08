La Regina si ritira: fatali i suoi tweet contro Israele. Letta offre il suo seggio blindato ad Amendola (Di sabato 20 agosto 2022) Alla fine il passo indietro c'è stato. Ma alla fine, però. Al termine, cioè, di una disorientante carambola di mezzi annunci, smentite, ripensamenti. Poi, appunto, la decisione finale sollecitata, per non dire imposta, dal Nazareno. E così Raffaele La Regina, il giovane capolista del Pd in Basilicata, uno dei cinque under 35 su cui tanto Enrico Letta aveva voluto puntare per mostrare il rinnovamento del suo partito, ha ufficilizzato il suo ritiro: non sarà più lui il candidato blindato in Lucania. seggio che subito il segretario dem ha offerto a Enzo Amendola, sottosegretario uscente agli Affari europei, uomo di governo e di grande esperienza diplomatica, rimasto a suo volta, nei giorni scorsi, tagliato fuori dalla lotteria delle liste: quella che lo aveva visto sacrificato, nei collegi della sua ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 20 agosto 2022) Alla fine il passo indietro c'è stato. Ma alla fine, però. Al termine, cioè, di una disorientante carambola di mezzi annunci, smentite, ripensamenti. Poi, appunto, la decisione finale sollecitata, per non dire imposta, dal Nazareno. E così Raffaele La, il giovane capolista del Pd in Basilicata, uno dei cinque under 35 su cui tanto Enricoaveva voluto puntare per mostrare il rinnovamento del suo partito, ha ufficilizzato il suo ritiro: non sarà più lui il candidatoin Lucania.che subito il segretario dem ha offerto a Enzo, sottosegretario uscente agli Affari europei, uomo di governo e di grande esperienza diplomatica, rimasto a suo volta, nei giorni scorsi, tagliato fuori dalla lotteria delle liste: quella che lo aveva visto sacrificato, nei collegi della sua ...

