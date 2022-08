La Pravda attacca Giorgia Meloni: "Con lei l'Italia va verso l'abisso" (Di sabato 20 agosto 2022) AGI - "La possibile nuova premier Italiana Giorgia Meloni ha scelto la strada per l'abisso, anticipando che sarà una ferma atlantista e sostenitrice dell'Ucraina contro la Russia". Lo si legge sul sito della Pravda, testata erede di quello che fu lo storico organo del Pcus nel corso della stagione della Guerra Fredda. Un attacco frontale la cui eco è giunta oggi nel nostro paese e sta sollevando una serie di reazioni polemiche, soprattutto all'interno di FdI. "L'ex euroscettica Meloni - si legge nell'articolo - ora non osa esserlo e si comprende perché: nella situazione attuale dell'Unione Europea, non sarebbe in grado di definire un programma di coalizione né di qualificarsi per le elezioni. Quindi Giorgia Meloni nega coraggiosamente i sospetti di ... Leggi su agi (Di sabato 20 agosto 2022) AGI - "La possibile nuova premiernaha scelto la strada per l', anticipando che sarà una ferma atlantista e sostenitrice dell'Ucraina contro la Russia". Lo si legge sul sito della, testata erede di quello che fu lo storico organo del Pcus nel corso della stagione della Guerra Fredda. Un attacco frontale la cui eco è giunta oggi nel nostro paese e sta sollevando una serie di reazioni polemiche, soprattutto all'interno di FdI. "L'ex euroscettica- si legge nell'articolo - ora non osa esserlo e si comprende perché: nella situazione attuale dell'Unione Europea, non sarebbe in grado di definire un programma di coalizione né di qualificarsi per le elezioni. Quindinega coraggiosamente i sospetti di ...

