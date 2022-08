La partita delle rinnovabili al 100% entro il 2050 è ancora aperta

Leggi su linkiesta

(Di sabato 20 agosto 2022) Nell’immaginario collettivo domina un certo scetticismo, misto a pessimismo, nel momento in cui uno Stato o un’organizzazione sovranazionale annuncia nuovi target climatici, come ad esempio l’obiettivo dell’Unione europea di ridurre le emissioni nette di gas serra del 55%il 2030 (rispetto ai livelli del 1990). Forse, però, stiamo sbagliando approccio. Forse la direzione intrapresa è davvero quella giusta per raggiungere gli ambiziosi traguardi annunciati nel corso degli anni, compreso quello dell’azzeramentoemissioni nette globaliil(il primo “goal” della Cop26 di Glasgow). “Sustainable hope”A pensarla così è il ricercatore Auke Hoekstra, program director presso l’Eindhoven University of Technology e fondatore di ZEnMo Simulations, società specializzata in nuove tecnologie per le zero ...