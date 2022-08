La Moto3 ' richiama' Dalla Porta | Lorenzo nel 2023 con Snipers

(Di sabato 20 agosto 2022) Incredibile o vero? Voci raccolte nel paddock del Red Bull Ring giurerebbero - ma non lo fanno in realtà, perchè appartenenti a persone molto furbe - di un ritorno al passato per, ...

Motorsport.com - IT

Snipers e Dalla Porta, perché no Titolato nel 2019 con Honda , previo struttura e colori Leopard , Lorenzo Dalla Porta ha battuto tutti intre anni orsono, poi è salito di categoria: ...Enea Bastianini Una furia in pista. D'Altronde, con un nome del genere, chealle gesta epiche di un altro Enea (l'eroe mitologico fatto vivere dalla penna di Omero) ...la concorrenza inIl titolato 2019 della entry class ha chiusi gli sbocchi per rimanere in Moto2: per lui, pronta una Honda della squadra marchigiana, che gli garantirebbe un ritorno al passato ...