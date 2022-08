La grande musica napoletana all’Amalfi Summer Fest (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDue ore di straordinaria musica dal vivo ad Amalfi con l’orchestra Napoli Opera, in concerto martedì 23 agosto in Piazza Municipio (ore 21.15 ingresso libero), nell’ambito del cartellone Amalfi Summer Fest, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano. Ancora una volta Napoli è protagonista in Costa d’Amalfi, con la formazione che si compone di 7 musicisti che fanno parte dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore, con cui ancora girano l’Italia e il mondo. Il concerto è infatti un omaggio alla “Canzone napoletana” filtrata attraverso le esperienze che i suoi musicisti hanno maturato collaborando con artisti quali Murolo, Gragnaniello, Pino Daniele, Teresa De Sio, Tullio De Piscopo e tanti altri, fino all’Orchestra Italiana di Renzo Arbore. Nel repertorio vi sono ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDue ore di straordinariadal vivo ad Amalfi con l’orchestra Napoli Opera, in concerto martedì 23 agosto in Piazza Municipio (ore 21.15 ingresso libero), nell’ambito del cartellone Amalfi, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano. Ancora una volta Napoli è protagonista in Costa d’Amalfi, con la formazione che si compone di 7 musicisti che fanno parte dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore, con cui ancora girano l’Italia e il mondo. Il concerto è infatti un omaggio alla “Canzone” filtrata attraverso le esperienze che i suoi musicisti hanno maturato collaborando con artisti quali Murolo, Gragnaniello, Pino Daniele, Teresa De Sio, Tullio De Piscopo e tanti altri, fino all’Orchestra Italiana di Renzo Arbore. Nel repertorio vi sono ...

vaticannews_it : È morto #PieroAngela, noto giornalista, scrittore e divulgatore scientifico. La musica, il jazz, la sua grande pass… - MartyRockstar : @dailydrama2022 Biccy una grande fonte di informazione eh per la musica - cremaonline : Al cinema. #Minions 2, Come Gru diventa cattivissimo: tra dolcezza, grande musica e risate a crepapelle - Orsosognante : Aretha Franklin è stata votata come la più grande cantante di tutti i tempi in un sondaggio della rivista Rolling S… - AntonioGaspari : Il grande scrittore francese Guy de Maupassant definì la musica come «la più poetica e la più precisa delle arti, v… -